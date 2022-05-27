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Farkındalık eğitimi verildi

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından İl Özel İdaresi Müdürlüğü personeline yönelik uygulamalı farkındalık eğitimi verildi.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:23
Farkındalık eğitimi verildi

Önce teorik olarak deprem ve yangında yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitimde daha sonra yangın tatbikatı yapıldı. Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen uygulamalı eğitimde Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım önce teorik olarak eğitim verildi. Deprem anından nelerin yapılması gerektiği, binanın nasıl tahliye edilmesi konularından bilgiler veren Yıldırım, AFAD çantasında nelerin olması gerektiği, neden AFAD çantasına ihtiyaç duyulduğu konularında İl Özel İdare Müdürlüğü personellerini bilgilendirdi. Yıldırım daha sonra yangın söndürme tüpünün nasıl kullanıldığı, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği noktasında uygulamalı olarak eğitim verdi. Yıldırım, afet denilince ilk olarak akla depremin geldiğini söyledi. Yıldırım, depremin ne zaman olacağı hakkında bir öngörünün olduğunu, bilim insanları bu konuda yaptığı çalışmalar neticesinde depremin hangi bölgelerde meydana geleceğini jeolojik çalışmalar neticesinde tespit edebildiklerini dile getirdi. Fay hatlarının hareketliliğinden dünyanın oluşumundaki evrelerden ve jeolojik yapıdan dolayı ne yapıyorlar? Nerede, hangi noktalarda meydana geleceğini ve de depremin şiddetini yaklaşık olarak tahmin edilebileceğini dile getiren Yıldırım, ancak tahmin edilemeyen kısmının zamanı yani ne zaman olacağını hiç kimsenin bilemediğinin altını çizdi. Deprem için de şu ana kadar bir erken uyarı sisteminin bulunmadığının altını çizen Yıldırım, hava olayları için erkek uyarı sisteminin bulunduğunu ifade etti. Yıldırım, Deprem öncesinde binaların güvenliğinden emin olacaklarını depreme dayanıklı binaların tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Daha sonra yangın tatbikatına geçildi. Tatbikatta yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağı ve yangına nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak anlatıldı. 
•Haber Merkezi•

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Farkındalık Eğitimi Verildi
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