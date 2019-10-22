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Farkındalık Eğitimi

SORGUN Gençlik Derneği tarafından yürütülen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, PRODES programı kapsamında finanse edilen ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında ‘Gençlik Katılımı ve Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi.

Farkındalık Eğitimi

SORGUN Gençlik Derneği tarafından yürütülen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, PRODES programı kapsamında finanse edilen ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında ‘Gençlik Katılımı ve Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi.

22 Ekim 2019 Salı 00:00
Farkındalık Eğitimi

Eğitim programında, Gençlerin sivil toplum kuruluşlarına, devletin karar alma mekanizmalarına katılımındaki rolleri, Türkiye'de gençlik politikaları, gençler karar alma mekanizmalarına katılımcılık konusunda devletten alınan destekler anlatıldı. Bunlarla birlikte, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımcılık konusunda farkındalıkları, katılım engelleri, yerel yönetimlere katılım, STK’lara aktif katılım, siyasete aktif katılım, Türkiye’de gençlik çalışmaları, Gençlik Merkezleri, Gençlik STK’ları, Gençlik bilgilendirmesi, Gençlik çalışanı gibi konularda ele alındı. Eğitim programında katılımcılar tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımı sağlandı.

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Eğitimi
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