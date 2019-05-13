Farkındalık eğitimi

Sorgun Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu'nda da 5-6-7’inci sınıf öğrencilerine yönelik, sokak hayvanlarının mağduriyetleri, hayvan hakları ile ilgili bilgi verildi. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Alan Akbaş tarafından verilen farkındalık eğitimleri sonrasında öğrenciler okul bünyesinde bir kulüp kurup, hayvanların korunmasına yönelik çalışma yapmak istediklerini belirttiler. Akbaş, ‘Çocuklar hepimizin geleceği, bugün küçük yanlışlar yarın büyük sorunlarla karşımıza çıkmadan kurumlarımız elinden geleni yapmalıdır’ dedi.