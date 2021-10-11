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Farkındalık eğitimi

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat merkez ve ilçelerinde gerçekleştirdiği toplantılarda, dernek yöneticilerine yönelik farkındalık eğitim seminerleri veriyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:37
Farkındalık eğitimi

Yurtlu, dernek yönetici ve üyelerine, dernek iş ve işlemleri, kara paranın aklanması, terörizme finansmanın önlenmesi, afet bilinci konularında farkındalık eğitimlerinin devam ettiğini aktardı. Yurtlu son olarak Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen eğitim programına katıldı. Geniş katılımın olduğu toplantıda, pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen programda katılımcılara Yurtlu tarafından belirlenen konularla ilgili bilgiler aktarırken, aynı zamanda afet eğitmeni olması nedeniyle Afet ile ilgili farkındalık çalışmaları da yaptı.

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