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Farkındalık eğitimi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk evlerinde kalan çocuklar ile personele yönelik ‘Afet Bilinci’ konulu eğitim çalışmaları devam ediyor.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:53
Farkındalık eğitimi

Yozgat Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü çalışanlarına yönelik Psikolojik Danışman Yusuf İslam Ulusoy ve Damla Cankurtaran tarafından ‘Afet Farkındalık’ eğitimi verildi. 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi nedeniyle Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kadın Hizmetleri ile Çocuk Evleri Sitesi personeli ve hizmet alanlarına yönelik verilen eğitimlere personel ilgi gösterdi. Afet Bilinci Eğitmenleri Yusuf İslam Ulusoy ve Damla Cankurtaran tarafından verilen eğitimle, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere 3 temel başlık hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğiticiler tarafından yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak anlatıldı. Deprem, yangın ve sel konularının işlendiği eğitimlerin, tahliye konusunda dikkat edilmesi gereken hususların anlatılması sonrası yapılan bina tahliye tatbikatı ile sona erdirildiği kaydedildi.

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