Akdağmadeni ilçesi Mahalle, Köy Muhtarları ve Azalarına yönelik Afet Farkındalık Eğitimi (AFAD) verildi. Afete Hazır Türkiye bilinçlendirme ve eğitim projesi kapsamında Belediye Konferans salonunda, Yozgat AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitim ilgi gördü. Mahalle, Köy Muhtarları ve Azalarına yönelik sunum yapılarak, bilgiler izleyenlerin dikkatine sunuldu. Afetlerde gönüllülüğün önemine değinilen eğitimde, afet ile ilgili temel bilgiler, Akdağmadeni İlçesi’nin afetlerdeki durumu, çevremizdeki riskler, afet öncesindeki hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrasında ilk saatler gibi başlıklar altında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.