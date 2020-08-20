FARKINDALIK DENETiMi

Lise caddesinden başlayıp meydan yerine kadar devam eden farkındalık denetiminde Vali Vekili İzzet Ercan, girdiği tüm iş yerlerinde iş yeri çalışan ve yöneticilerini sosyal mesafe, dezenfektan ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Vali Vekili Ercan, ‘’Kendi sağlığınızı düşünmüyorsanız evdeki ailenizin sağlığını düşünmeniz gerekiyor. Bu nedenle de çok dikkatli olmalıyız’’ uyarısında bulundu. Covit-19 virüsünün genç yaşlı dinlemediğini her kese zarar verdiğine dikkat çeken Ercan, esnafların mutlaka iş yerlerini ve sattıkları malları, bulundukları rafları mutlaka dezenfekte etmeleri gerektiğini söyledi. Vali Vekili İzzet Ercan gözetiminde gerçekleştirilen farkındalık denetimine, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ekrem Mehgi de katıldı.