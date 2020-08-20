Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1125
ALTIN
453.888
DOLAR
7.2670
STERLİN
9.5608
EURO
8.6311

FARKINDALIK DENETiMi

YOZGAT’ta farkındalık denetimleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda gerçekleştirilen farkındalık denetimleri Yozgat Vali Vekili İzzet Ercan gözetiminde yapıldı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:23
FARKINDALIK DENETiMi

Lise caddesinden başlayıp meydan yerine kadar devam eden farkındalık denetiminde Vali Vekili İzzet Ercan, girdiği tüm iş yerlerinde iş yeri çalışan ve yöneticilerini sosyal mesafe, dezenfektan ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Vali Vekili Ercan, ‘’Kendi sağlığınızı düşünmüyorsanız evdeki ailenizin sağlığını düşünmeniz gerekiyor. Bu nedenle de çok dikkatli olmalıyız’’ uyarısında bulundu. Covit-19 virüsünün genç yaşlı dinlemediğini her kese zarar verdiğine dikkat çeken Ercan, esnafların mutlaka iş yerlerini ve sattıkları malları, bulundukları rafları mutlaka dezenfekte etmeleri gerektiğini söyledi. Vali Vekili İzzet Ercan gözetiminde gerçekleştirilen farkındalık denetimine, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ekrem Mehgi de katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
FARKINDALIK DENETiMi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
65 YAŞA KISITLAMA
65 YAŞA KISITLAMA
Patik üretimi
Patik üretimi
Çevreci vatandaşa teşekkür
Çevreci vatandaşa teşekkür
Virüs mücadelesi
Virüs mücadelesi
Denetimler yapıldı
Denetimler yapıldı
Pazarı esnafını gezdiler
Pazarı esnafını gezdiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim