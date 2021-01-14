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Fark ödemeleri

YERKÖY İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2020 yılı fark ödemelerine ilişkin icmalin askıya çıktığını duyurdu.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:58
Fark ödemeleri

Yapılan duyuruda, ‘2020 yılı Hububat, Baklagil Fark Ödemesi Desteği 1. Fark İcmali Askıya çıkmıştır’ denildi. İlçede Hububat-Baklagil Fark Ödeme Destek İcmalinin 11 Ocak 2021 tarihi itibariyle Köy Muhtarlıklarında 5 gün süre ile askıda tutulacağı kaydedildi. İlgili üreticilerin listeleri kontrol ederek askı süresi ve askı süresini takiben 5 iş günü olan itiraz süresinde itirazlarını ilçe Müdürlüğüne yapması gerektiğinin altı çizildi. Mercimek faturaları icmal de bulunmadığı, ödemesinin daha sonra yapılacağı da bildirildi.

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Fark ödemeleri
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