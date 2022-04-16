Fakülte bir arada

Düzenlenen programa Üniversite Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın ve Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekter Profesör Dr. Uğur Kölemen, Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, Dekan Yardımcısı Doçent Dr. Murat Güney, akademik personel ve aileleri katıldı. Gürbüz, “Rahmet ayı Ramazanın vesilesi ile sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayı ve bu iftar programının birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim” dedi.

Ziraat fakültesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine davetlerinden dolayı Gürbüz’e teşekkür eden Karadağ, “Bu iftar programı münasebetiyle Ziraat Fakültesi ailesini bir arada görmekten mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma kültürümüzü, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize gönül bağlarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve bizlere hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle sizlerin Ramazan-ı Ayı’nı tebrik ediyorum” dedi.