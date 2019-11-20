Fakülte-basın işbirliği

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Serdar Şimşek, beraberinde Dekan Yardımcısı Nazmi Ekin Vural, Gazetecilik Bölüm Başkanı Şafak Etike ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Mikail Boz ile gazetemizi ziyaret ettiler.

Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya’nın konuğu olan Dekan Şimşek, İletişim Fakültesi olarak Yozgat basınını yakından takip ettiklerini belirtti.

Yozgat’ta aktif bir yerel basının fakülteye önemli katkıları olacağını dile getiren Şimşek, İletişim Fakültesi’nin de Yozgat basınına ciddi katkılar sunacağını, görev süresi boyunca basın ile işbirliği yapma ve ortak çalışmalara imza atmak istediğini vurguladı.

Dekan Şimşek, Yozgat basının dünü ve bugünü, gazetecilik mesleğinin içinde bulunduğu durum konusunda Seyfi Çelikkaya’dan bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayhan ve Çelikkaya, Şimşek’e teşekkür etti.





