Fakı’dan anlamlı mesaj

Fakı, bayramların, her türlü insani ve ahlaki değerin yeniden yeşertildiği özel günler olduğunu dile getirdi.

“Öyle ki gerek dünya gerek ülkemizde yaşanan son gelişmeler huzur ve sükûnet arayan Müslümanları bayramların birleştirici sıcaklığında bir araya getirmektedir” ifadelerine yer verdiği mesajında Fakı şunları kaydetti:

“Aile ve toplum olmanın ayrıcalığını bizlere yaşatan bu günlerin kıymetini bilerek idrak etmek bizleri hem dünyada hem de ahirette mutlu kılacaktır. Dünyanın bir ucunda yaşayan kardeşlerimize uzattığımız yardım eli ile yardımlaşmanın hazzını tüm benliğimizde hissediyoruz. Yine şefkat ve merhamet duygularının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde millet olarak bütün kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakmalı, sevgi atmosferini hâkim kılarak kardeşçe kucaklaşmalıyız.

Üzerinde yaşadığımız bu güzel memleketin en büyük sinerji kaynağı şüphesiz kültürel zenginliğimiz ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhudur. Bu sebeple, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kurban etlerimizi ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak yoksul, yetim, yaşlı ve kimsesiz hemşehrilerimizin hatırlanması ve desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Milletimizin birlik ve beraberliği uğruna işgal girişimine karşı durarak bu uğurda Canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi ve Tüm şehitlerinizi anmak, gazilerimize duyduğumuz şükranı her fırsatta dile getirmek bizim millet olarak edindiğimiz en önemli hasletimizdir. Geçmişte olduğu gibi bugünde milli birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan hainlere karşı mücadele sırasında verdiğimiz şehitler bayramların buruk geçmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı geçmiş bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramında da şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sarılıp onların sıkıntılarını gidermeli, bayramın bütünleştirici sıcaklığını şehit ailelerinin acılarını ve yaralarını daha fazla sarmak için kullanmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, bayramın Yozgat’ımıza ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.”