Fakı aday olmadı!

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’nun Pazar günü yapılan olağan genel kurulu öncesi mevcut başkan Ahmet Yılmaz’ın karşısına başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Fakı, sürpriz bir kararla aday olmadığını açıkladı.





Kararını yazılı bir açıklama ile duyuran Fakı; “İstanbul'da bin bir emekle oluşturduğunuz İstanbul Yozgatlılar Federasyonu bugün onu oluşturan derneklerden ve iş adamlarından uzaklaşarak süfli bir zihniyetin esiri haline gelmiştir. Geçtiğimiz dönem başkanlığa seçilen ve görevde bulunduğu iki yıl süresince misyon ve vizyondan uzak bir yönetim sergilenmesinin sonucu olarak Yozgatlılar federasyonu bu gün bütünleştirmekten öte ayrıştırıcı, sorun çözmekten ziyade sorun çıkaran bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Federasyonun ötekileştirmeden kutuplaştırmadan Yozgatlılık ortak paydasında Yozgatlıların çatısı olması, kuşatıcı ve kucaklayıcı olması beklenirken, ayrımın ayrışmaların kaynağı haline gelmesi federasyondan amaç bekleyen herkesi derinden yaralamıştır. Sırf delege sayısını artırmak ve başkanlık koltuğunu ila nihai garanti altına almak için hayali (kağıt üstü) dernekler kurarak aktif derneklerden oluşan 201 delegeli federasyon birden 446 delegeli hale getirilmiştir. Bu durum kısaca " dernekleri Yok saymaktır ve Bağlı derneklerin iradesine olmayan çoğunlukçu sayı ile ipotek koymaktır” dedi.





Halen yapımı devam eden İstanbul- Fatih öğrenci yurdunun finansmanının önemli bir kısmını Yozgatlı iş adamları derneğimiz sağlamasına rağmen iş adamlarının dernekten dışlandığını ileri süren Fakı, şöyle devam etti: “Derneğimizi de dışlayan paralel yapılar/ paralel dernekler kurarak yıllardır var olan ve Yozgatlıların her sorununda çözüm olan, Yozgat'ın tüm dertleri ile dertlenen dernekleri de dışarıda bırakmış adeta küstürmüştür. Bütün bunlarca bir dur demek gerektiği aşikardır. Federasyon tüm sıkıntılarımızı, beklentilerimizi tarafsız ve akil bir bir düşünce ile çözmek zorundadır. Geçmişte lkemizin ve yurtdışındaki diğer tüm Yozgatlıların taktir ve beğenisini kazanan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu bugün ne yazık ki bu itibardan hızla uzaklaştırılmıştır. İstanbul'un diğer tüm dernek ve federasyonlarımıza rol model olması için hassasiyetlerin en üst düzeyde olmasını umduğumuz federasyon bugün ne yazık ki başka bir duruma dönüştürülmüş ve kısır bir döngünün içerisine sürüklenmiştir.





Federasyona olan kitle desteğini, işadamlarının mevcut yönetime olan katkılarını kamuoyuna karşı eleştirmekten ve gerçekleri ortaya koymaktan geri durmadık. Yozgatlılara zarar gelmesin ve Yozgatlılar birbirine düştü denmesin diye de bütün bunları kamuoyuna açıklamak için uygun zamanı bekledik. Bugün de aynı hassasiyeti koruyacağız. Federasyona bağlı aktif 30 dernekten 27 derneğin fiili desteğini alarak aday oldum. Ancak bilmediğimiz İstanbul dernekler masasına aldığımız bilgilere göre de bilgimiz dışında tabanı olmayan karşılığı olmayan ve mevcut federasyon başkanının sadece delege sayısını artırmak ve kendine bağlı paket, dondurulmuş, naylon, koltuk oyu oluşturduğunu gördük. 201 delege mevcut iken birden bire 446 delege sayısına çıkan federasyonun 246 delegesinin nereden geldiğini ve kimlerden oluştuğunu bilmiyoruz.”



