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‘Faize karşıyız’ dediler, ret oyu verdiler

Sorgun Belediye Meclisinde, 'Faize karşıyız' diyen AK Partili ve BBP’li meclis üyeleri, İller Bankası’ndan kredi alınmasına yönelik önergeye ret oyu verdi.

18 Haziran 2020 Perşembe 01:28
‘Faize karşıyız’ dediler, ret oyu verdiler

SORGUN Belediye Meclisi’nde, İller Bankası’ndan alınacak kredi ile ilgili yapılan görüşmeye Faize karşıyız, o nedenle ret oyu verdik’ sözü damga vurdu.
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında İller Bankası tarafından, pandemi sürecinde zorda kalan belediyelerin hizmetlerinin aksamaması için kredi musluklarını açtı. Bu krediden yararlanmak isteyen Sorgun Belediyesi, konuyu meclis gündemine taşıdı. İller Bankasından Kredi alınması konusundaki öneriyi meclis üyelerinin oylarına sunun Başkan Erkut Ekinci, AK Partili ve BBP’li meclis üyelerinin önergeye ret vermelerine tepki gösterdi. Ekinci, "Bu Hükümetin politikasıdır. Faizi de çok düşük. Sizlerin de hükümetin bir parçası olarak reddetmenizi anlayamadım" dedi.
AK Partili ve BBP’li üyeler ise "Başkanım biz faize karşı olduğumuz için kabul etmedik" deyince, başkan Ekinci de, "Faize karşıysanız, İller Bankası da dahil hepsini kapatın, bankalardaki paralarınızı çekin" şeklinde karşılık verdi.
AK Partili ve BBP’li üyeler, oylamanın tekrar yapılması yönündeki talebini, Başkan Ekinci ‘Oylama bitti, önemli değil, siz bunu halka nasıl açıklarsınız, bilemem’ ifadeleriyle geri çevirdi.
BAŞKANIN AÇIKLAMASI
Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, meclis toplantısı sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamasında, "Cumhur ittifakının bir parçası olan AK Partili ve BBP’li sekiz belediye meclis üyesinin tamamının ret oyu vermesini içimize sindirmemekteyiz" dedi,
Başkan Ekinci açıklamasında, "Pandemi süreci doğrultusunda bizim gibi ilçelere teşvik amacıyla ucuz maliyetli destek kredisi ihtimali doğmuştur. Ancak bu kredinin kullanımı için belediye meclisi kararı zorunludur. Bizim de bu imkanı kullanmak üzere Meclis’e taşıdığımız bu mevzuda Cumhur ittifakının bir parçası olan AK Partili ve BBP’li Sekiz Belediye Meclis üyesinin tamamının ret oyu vermesini içimize sindirmemekteyiz. Geçmiş yönetimin yerli yersiz kullandığı kredilere sorgusuz evet diyen; plansız ve gereksiz kredilerle 70 milyon borç stoku oluşturan aynı şahısların bugünkü ret sebebini faize karşı olma bahanesi ile açıklamalarını manidar buluyoruz. Yaptığımız icraatları şov olarak değerlendirmelerini kınıyoruz. Tüm engellemelere rağmen halkımızın seferber olan gönülleri ile Sorgun’u şaha kaldıracağımıza inancımız tamdır. Biz doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sorgun Belediye Meclisi 14 MHP, 9 AK Parti, 2 BBP’li üyeden oluşuyor.

Son Güncelleme: 18.06.2020 08:54
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