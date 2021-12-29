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Fahiş fiyat denetimi

Kırıkkale, Yozgat ve Niğde'de, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:30
Fahiş fiyat denetimi

Kırıkkale'de Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren marketlerde fiyat denetimi yapıldı. Denetimlerde, çay, şeker, un, yumurta, tavuk, pirinç, peynir, süt ve yağ gibi ürünlerin etiket ve kasa fiyatının farklı olup olmadığını kontrol eden ekipler, fiyat farkı tespit edilen marketler hakkında tutanak tuttu. Ayrıca, alış ve satış arasında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketlerle ilgili de işlem başlatılacağı belirtildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, fatura karşılaştırması ve gramaj kontrolü yaptı. Alışveriş yapan vatandaşlardan Mahmut Zorbaz, bazı ürünlerde fiyat indiriminin yapıldığını ancak yeterli olmadığını söyledi. Bir marketin müdürü Gazi Çiçek de ürünlerde firmalar indirim yaptıkça market olarak kendilerinin de indirim yaptığını belirterek, "Firmalardan yüksek fiyata da ürün alsak biz az kar marjıyla müşteriye sunuyoruz." dedi.
Öte yanan Yozgat'ta 9 şubesi bulunan yerel market sahibi Zafer Özışık, düzenlediği basın toplantısında, marketlerinde temel gıda ürünlerinden 38'inde indirim yaptıklarını söyledi.
Özışık, marketlerden ziyade tedarikçi firmaların indirim yapması gerektiğini ifade ederek, "Toptancıların indirim yapması marketlere de yansıyacaktır." diye konuştu. •aa•

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