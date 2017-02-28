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Faciaya ramak kala!

28 Şubat 2017 Salı 06:01
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Yozgat'ta freni tutmayan araç ışıkta bekleyen diğer araçlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan bir otomobil kaldırımda yürüyenlere çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazada facianın eşiğinden dönüldüğü kazaya karışan araçların büyük bölümünün hastaneden dönüş yapan vatandaşlardan oluşması karayolunda artan trafik yoğunluğunun da bir göstergesi oldu.

Faciaya ramak kala!

Yozgat'ta meydana gelen zincirleme kaza, kaldırımda yürüyen yayaların da yaralanmasına neden oldu. Kaza uluslararası E-88 Karayolunun emniyet kavşağında meydana geldi. Ali Akşitoğlu, içerisinde eşi, anne ve babasının da bulunduğu 66 AT 213 plakalı otomobil ile şehir merkezine seyir halindeyken kırmızı ışığa geldiğinde freninin tutmadığını fark etti. Otomobilin kontrolünü kaybeden Akşitoğlu, durabilmek için önce önündeki 4 otomobile çarptı.

YAYA KALDIRIMINA ÇIKTI

Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan bir otomobil ise kaldırımda yürüyen genç bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaldırımda asılı kalan otomobilin görüntüsü facianın eşiğinden dönüldüğünün göstergesi oldu.

Freni tutmayan otomobil kazanın meydana geldiği güzergahın 250 metre ilerisinde kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada Akşitoğlu ile birlikte eşi, anne-babası ve kaldırıma çıkan otomobilin sürücü ile çarptığı yaya yaralandı.

Freni patlayan otomobilde bulunan yaralı kadın, trafik lambalarına yaklaştıklarında eşinin ferinin tutmadığını söylediğini bildirdi.

"Mecburen arabalar daldık geçtik" diyen kazazede kadın, olay anını şöyle anlattı:

"Biraz döşümden rahatsızlandım. arabada 4 kişiydik. kimseye çarpmadık otomobilleri ortaladık gittik. eşime kaldırıma çık bari dedim öyle dururuz dedim. yoksa aşağıya doğru giderdik. eve geliyorduk kayınbabamı hastaneye götürdük muayene ettirdik eve geliyorduk. eşim tecrübeli şoför yıllardır tır kullanıyordu. kamyonumuz var, acemi de değil" diye konuştu.

Kazazede Otomobil Şoförü Salih Akkaya da şehir hastanesinden kent merkezine seyir halinde olduğu sırada bir otomobilin hızla gelerek otomobillere çarpmaya başladığını söyledi.

Akkaya; " Şehir hastanesinden seyir halinde geliyordum. Kırımızı ışığı bekledim yeşil ışık yanmaya başladığında arabalar hareket halindeyken arkadan hızlı gelen bir araç önce bana vurduktan sonra peş peşe peşe 4-5 arabaya çarparak üst geçidi geçtikten sonra durmaya çalıştı. Arabada yalnızdım. O araç yeşil ışıkta sevke başlamak üzereydi sevk halindeyken oradan geçen bir kaç otomobile vurdu" dedi. 

Kaza sonrası 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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