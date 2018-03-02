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FABRiKALAR KAPALI

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat, tahıl üretiminde de ilk sıralarda bulunmasına karşın, ürettiğini işleyememenin sıkıntısını yaşıyor.

FABRiKALAR KAPALI

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat, tahıl üretiminde de ilk sıralarda bulunmasına karşın, ürettiğini işleyememenin sıkıntısını yaşıyor.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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FABRiKALAR KAPALI

Tarım kenti Yozgat’ta üretimi yapılan tahıl ile birlikte yağlık bitkileri işleyip, yem üretimi yapabilecek tesisler, işletme sermayesi bulunulamaması nedeniyle atıl duruyor. Yozgat il genelinde 38 un, 8 yem, 3 yağ fabrikası ile birlikte farklı sektörlerde 200 civarındaki işletme tesisinin kapısındaki kara kilitlerin açılacağı günü bekliyor. Yenifakılı ilçesinde bulunan Un Fabrikası gibi daha bir çok fabrika satışa sunulmuş durumda. Ancak, bu fabrikalara yıllardır alıcı da çıkmıyor. Kapalı olan tesislerin üretime geçmesi halinde hem ekonomi hem de istihdama büyük katkısı sağlayacağı kaydedildi. Bir işletmede ortalama 30 kişi çalışması halinde 6 ile 7 bin kişiye  iş imkanının doğacağına dikkat çekildi. İşsizlik maaşı alan yaklaşık 2 bin kişinin de devlete yük olmaktan kurtulacağının altı çizildi. Yozgat ile birlikte yurt genelindeki atıl fabrikaların üretime geçirilmesi için işletme sermayesinin verilmesi, bu yönde bir çalışmanın yapılması gerektiğinin altı çizildi. 

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