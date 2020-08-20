Fabrika ziyareti

Rektör Karadağ, Üniversitenin kenevir alanındaki misyonunu, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları, yapmak istediklerinden bahsetti. Karadağ, özellikle yatırımcıların bu alanda Yozgat’a yatırım yapmalarını, kendilerini kenevirle ilgili farklı alanlarda çalışan 100’ün üzerinde bilim insanıyla destekleyebileceklerini söyledi. Karadağ, Garanti Grubun çalışmalarından çok etkilendiklerini kaydetti, ‘’Şehrimizde böyle bir kurumun olmasından büyük gurur duymaktayız. Garanti Grubun kenevir alanına yatırım yapacak olması ise son derece takdire şayan ve sevindiricidir’’ dedi. Fabrika Müdürü Hüseyin Yazar, Rektör Karadağ ve beraberindekilere Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika ve tesisleri gezdirip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.