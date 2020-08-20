Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1125
ALTIN
453.888
DOLAR
7.2670
STERLİN
9.5608
EURO
8.6311

Fabrika ziyareti

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile birlikte, 2005 yılında itibaren Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Garanti Kompozit şirketi yatırımlarını gezdi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:14
Fabrika ziyareti

Rektör Karadağ, Üniversitenin kenevir alanındaki misyonunu, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları, yapmak istediklerinden bahsetti. Karadağ, özellikle yatırımcıların bu alanda Yozgat’a yatırım yapmalarını, kendilerini kenevirle ilgili farklı alanlarda çalışan 100’ün üzerinde bilim insanıyla destekleyebileceklerini söyledi. Karadağ, Garanti Grubun çalışmalarından çok etkilendiklerini kaydetti, ‘’Şehrimizde böyle bir kurumun olmasından büyük gurur duymaktayız. Garanti Grubun kenevir alanına yatırım yapacak olması ise son derece takdire şayan ve sevindiricidir’’ dedi. Fabrika Müdürü Hüseyin Yazar, Rektör Karadağ ve beraberindekilere Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika ve tesisleri gezdirip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anahtar Kelimeler:
Fabrika Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
65 YAŞA KISITLAMA
65 YAŞA KISITLAMA
Patik üretimi
Patik üretimi
FARKINDALIK DENETiMi
FARKINDALIK DENETiMi
Çevreci vatandaşa teşekkür
Çevreci vatandaşa teşekkür
Virüs mücadelesi
Virüs mücadelesi
Denetimler yapıldı
Denetimler yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim