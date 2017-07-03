Fabrika değil sosyal kurum

Yozgat’ta da çok sayıda çiftçinin üretimine pazar oluşturan Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları, sosyal sorumluluk projeleri ile örnek oluyor. Onlardan bir tanesi yaz mevsiminde 8-14 yaş gurubu öğrencilerine yönelik açılan kurslar.