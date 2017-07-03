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Fabrika değil sosyal kurum

Yozgat’ta da çok sayıda çiftçinin üretimine pazar oluşturan Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları, sosyal sorumluluk projeleri ile örnek oluyor. Onlardan bir tanesi yaz mevsiminde 8-14 yaş gurubu öğrencilerine yönelik açılan kurslar.

Fabrika değil sosyal kurum

Yozgat’ta da çok sayıda çiftçinin üretimine pazar oluşturan Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları, sosyal sorumluluk projeleri ile örnek oluyor. Onlardan bir tanesi yaz mevsiminde 8-14 yaş gurubu öğrencilerine yönelik açılan kurslar.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:15
116 Okunma
Fabrika değil sosyal kurum

Kayseri ve Boğazlıyan Şeker 2017 yılı yaz kursları başladı. Kayseri Şeker’in Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları bünyesinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 8-14 yaş gurubunda Öğrencilere Yönelik Futbol, Güreş, Satranç branşlarında ücretsiz olarak açılan yaz kursları başladı.
600 öğrencinin yararlanacağı Kayseri Şeker yaz sporu okullarında branşlar dışında Kocasinan İlçe Müftülüğü nezaretinde  Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi derslerinin de verileceği ve 3 Temmuzda başlayan kursların 8 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.

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