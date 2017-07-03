Fabrika değil sosyal kurum

Kayseri ve Boğazlıyan Şeker 2017 yılı yaz kursları başladı. Kayseri Şeker’in Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları bünyesinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 8-14 yaş gurubunda Öğrencilere Yönelik Futbol, Güreş, Satranç branşlarında ücretsiz olarak açılan yaz kursları başladı.
600 öğrencinin yararlanacağı Kayseri Şeker yaz sporu okullarında branşlar dışında Kocasinan İlçe Müftülüğü nezaretinde Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi derslerinin de verileceği ve 3 Temmuzda başlayan kursların 8 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.
Kayseri ve Boğazlıyan Şeker 2017 yılı yaz kursları başladı. Kayseri Şeker’in Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları bünyesinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 8-14 yaş gurubunda Öğrencilere Yönelik Futbol, Güreş, Satranç branşlarında ücretsiz olarak açılan yaz kursları başladı.
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