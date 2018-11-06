Faaliyetler değerlendirildi

Yurtdışında bulunan dernek temsilcileri Avusturya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika ve Fransa’dan video konferans aracılığıyla katkı sundu. Dernek Başkanı Coşkun Babayiğit, 2018 faaliyet raporunu sunarak çalışma arkadaşlarını tebrik etti. Birlik vurgusuna işaret eden Başkan Babayiğit, her türlü zorluğa rağmen yıkılmayan, bükülmeyen ve yamulmayan bir yönetime sahip oldukları için son derece minnettar olduğunu belirtti. 2019 yılında Özler Birlik ve Beraberlik Festivalinin 3-4 Ağustos 2019 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, Kayseri’de yoğun bir Özlerli nüfusun ikamet etmesi nedeniyle Geleneksel Arabaşı Gecesinin Kayseri’de 19 Ocak 2019 tarihinde yapılması uygun bulundu.