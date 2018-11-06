Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
210.545
DOLAR
5.3505
STERLİN
6.9501
EURO
6.0958

Faaliyetler değerlendirildi

BOĞAZLIYAN ilçesinin Özler Köyünde faaliyetlerini sürdüren Özler Birlik Derneği, Kayseri Radisson Blu Hotel’de Genişletilmiş İstişare Toplantısı yaptı.

Faaliyetler değerlendirildi

BOĞAZLIYAN ilçesinin Özler Köyünde faaliyetlerini sürdüren Özler Birlik Derneği, Kayseri Radisson Blu Hotel’de Genişletilmiş İstişare Toplantısı yaptı.

06 Kasım 2018 Salı 06:47
4 Okunma
Faaliyetler değerlendirildi

Yurtdışında bulunan dernek temsilcileri Avusturya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika ve Fransa’dan video konferans aracılığıyla katkı sundu. Dernek Başkanı Coşkun Babayiğit, 2018 faaliyet raporunu sunarak çalışma arkadaşlarını tebrik etti. Birlik vurgusuna işaret eden Başkan Babayiğit, her türlü zorluğa rağmen yıkılmayan, bükülmeyen ve yamulmayan bir yönetime sahip oldukları için son derece minnettar olduğunu belirtti. 2019 yılında Özler Birlik ve Beraberlik Festivalinin 3-4 Ağustos 2019 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, Kayseri’de yoğun bir Özlerli nüfusun ikamet etmesi nedeniyle Geleneksel Arabaşı Gecesinin Kayseri’de 19 Ocak 2019 tarihinde yapılması uygun bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Faaliyetler Değerlendirildi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İŞKUR, ziyaretlerini sürdürüyor
İŞKUR, ziyaretlerini sürdürüyor
Temiz doğa için çöp topladılar
Temiz doğa için çöp topladılar
Rehberlik Toplantılarına devam
Rehberlik Toplantılarına devam
Namaz anlatıldı
Namaz anlatıldı
Kadışehri ilçesinde çalışmalara devam
Kadışehri ilçesinde çalışmalara devam
Sağlık-Sen'de Başkan Değişti
Sağlık-Sen'de Başkan Değişti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim