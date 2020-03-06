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Faaliyet Raporuna onay

YOZGAT İl İl Özel İdaresi 2019 yılı Faaliyet Raporu, İl Genel Meclisi tarafından kabul edildi. Meclis Başkan İskender Nazlı başkanlığında toplandı.

06 Mart 2020 Cuma 03:53
Faaliyet Raporuna onay

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Özel İdaresi tarafından İl Genel Meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda 2019 yılında yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Genel Sekreter Yılmaz, İl Genel Meclisince hazırlanan 2019 yılı yatırım ve diğer harcama kalemleri bütçesinin 2018 Yılı Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri genelgesi, kapsamında 125 milyon lira bütçenin yatırım Programı haricinde yüzde 25 tasarruf edildiğini bildirdi. Yılmaz, yatırım bütçesinin yüzde 75 oranında büyük bir dikkat ve titizlikle yerine getirildiğini, hem bütçenin hazırlanmasında hem de sahadaki çalışmalarda idareye yardım ve desteklerini esirgemeyen Yozgat Valisi Kadir Çakır ile birlikte İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkür etti. Yolmaz tarafından yapılan sunumun ardından yapılan değerlendirme sonrasında, İl Özel idaresinin 2019 yılı faaliyet raporu İl Genel Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

Anahtar Kelimeler:
Faaliyet Raporuna Onay
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