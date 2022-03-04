Faaliyet Raporu kabul edildi

İl Genel Meclisi toplantısında, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bir sunum yapıldı. Sunumdan sonra meclis üyelerine konuşma yaparak değerlendirmelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’2021 yılında kar bereketi ile yağdı. Geçtiğimiz yıl içme suyu ile ilgili sıkıntılarımız olmuştu bu sene inşallah su sıkıntımızın olmayacağını düşünüyorum. İlimiz genelinde, hiçbir köyümüzde içme suyu ile ilgili sıkıtımız olmasın diye konuşmuştuk. Kaynak bulmada sıkıntı çektiğimiz köylerimiz oldu. Elektrik maliyetinin yüksek olduğu köylerimiz oldu. Birkaç köyümüzde Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi yapıldı. GES projesinin avantajlarını değerlendirerek bu yılda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Maliyetler arttı, yaptığımız işlerin ihalelerini yaptık ancak devam etme konusunda müteahhitlerimizle pazarlık halindeyiz inşallah bu farklardan dolayı müteahhitlerimizin de elini biraz daha rahatlatır. İçme suları ile ilgili bu sene aynı düşünce ile hareket edeceğiz. 30 Milyon Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesinden (KÖYDES) geldi’’ diye konuştu. Vali Polat, Yozgat’ta ilk defa beton yolu uygulaması yaptıklarını hatırlatarak, ‘’Kış ayının geçmesini bekliyoruz. Teknik personele bir bakalım kış ayı sonrasında beton yolda bir sıkıntı var mı? Şuana kadar bize iletilen bir sıkıntı olmadı inşallah da bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Beton yolun birinci kat ve ikinci kat kaplama maliyetleri beton yol kadar oldu. Bundan sonra beton yola biraz ağırlık vereceğimizi düşünüyoruz’’ dedi.

VALİ POLAT: ’KÖYLERDE AYRIM YAPMIYORUZ’

Meclis üyelerinin kararı ile İl Özel İdare’nin 23 Milyon borçlandığını ifade eden Polat, ‘’Arkadaşlarımızın kararları ile köylerimizde parke yapmaya çalışacağız. En azından imkan dahilinde köy içlerinde parke yaparak köylerimizi çamurdan kurtarmamız lazım. Her sene aynı malzemeyi dökmeyelim. Hiçbir köyde hiçbir vatandaşımıza ayrımcılık yapma gibi bir haddimiz olamaz. Tüm vatandaşımızın bizim başımızın üzerinde yeri var. Biz hangi köy kimin köyü neyin köyü demeden ihtiyaç var mı? diye baktık. Biz milletimizi baş tacı eden bir anlayışla çalışıyoruz. Ödemelerimiz çerçevesinde Yiğitler Şehri Yozgat’a 2022 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Konya Ovası Projesinde (KOP) şuan Özel idarenin yaptığı projelerle Konya’dan sonra hibe projesi kabul ettiren bir iliz. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) da üç ilde Kayseri, Sivas, Yozgat illerinde de 2021 yılında en çok projesi geçen ve en çok para alan il olduk’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

