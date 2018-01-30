Ezanlı-Bayraklı Askerlik Çağrısı

Yerköy Askerlik Şubesi Başkanlığı tarafından ilçenin her tarafı afişlerle donatıldı. Camilere, Resmi Dairelere, Derneklere, Fırınlar ile daha birçok yere asılan afişlerde askerliğini yapmamış Yerköylü gençler, askere davet edildi. Afişte, ‘Haydi sende milletimizin huzuru ve güvenliği, Türkiye’mizin bağımsızlığı, bayrağımız ve ezanimiz için vatani görevini yap’ çağrısı vurgulandı. Yerköy Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Kamil Erbek, ‘Şimdi Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmanın en özel ve güzel zamanı’ diyerek, askerliğini yapmamış Yerköylü gençleri 2227 yıllık şanlı Türk Ordusunda vatani görevini yapmaya çağırdı.

