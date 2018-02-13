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Ezanı güzel okuma kursu

SARIKAYA İlçe Müftülüğü tarafından, ‘ezanı güzel okuma’ kursu açıldı.

Ezanı güzel okuma kursu

SARIKAYA İlçe Müftülüğü tarafından, ‘ezanı güzel okuma’ kursu açıldı.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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Ezanı güzel okuma kursu

15 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek olan toplam 80 saat olarak planlanan kurs Yenidoğan Camii Müezzin-Kayyımı  formatör öğretici Nizam Oğuz tarafından veriliyor. Kur'an Tilavetiyle başlayan programda Sarıkaya İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, insanlığın manevi hayatımıza rehberlik eden din gönüllülerinin musiki eğitimi almalarının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Kandemir, ‘İlahi çağrıyı insanların kulaklarına ve kalplerine tesir edecek şekilde sunma gönülleri kazandırır. Nice gayri müslim uygun bir edayla okunan ezan ve sela dolayısıyla hidayete ermiştir.  İlçe Müftülüğü olarak Din Görevlisi arkadaşlarımızın bu hususta var olan kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz bu kursumuzun hayırlara vesile olmasını yüce Mevla’dan niyaz ederiz’ dedi.

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