Ezanı en güzel o okudu

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik başkanlığında oluşan jüri üyeleri, üslup-tavır, nefes-mimik-tecvit, ses güzelliği ve makam tatbiki hususlarını baz alarak yaptığı değerlendirme sonunda en yüksek puanı Yozgat’ı temsil eden imam hatip Rasul Tekin aldı. Konya ilinden Yasin Bışkıcı ikinci olurken, Niğde’den Hüseyin Göktaş ise üçüncülüğe layık görüldü. Etkileyici sesi ve icra ettiği makam başta olmak üzere tüm kriterlerde dinleyicilerin de dikkatlerini celbeden Rasul Tekin, Türkiye birincisi olmak için Bitlis’te tekrar ezan okuyacak. Çapanoğlu Büyük Cami din görevlilerinden, dinleyicileri etkileyen sesi ve okuduğu ilahi, kaside ve naatlarla bilinen Murat Tekin’in kardeşi olan Rasul Tekin, Türkiye birinciliğinde de derece elde etmesi bekleniyor. Yarışmaya katılan din görevlileri, tarihi camide öğle namazını müteakiben cami cemaati huzurunda, uşşak, hicaz, rast ve saba makamında 10 dakika içerisinde ezanı en güzel okumak için döktü. Yarışmada ezanı en güzel şekilde okuyarak jüriden en yüksek puanı alan İlahiyat Fakültesi Bilal Şahin Tatbikat Cami İmam Hatibi Rasul Tekin, 10 bölge birincisinin katılacağı ve Eylül ayında yapılacak Türkiye finalinde Bitlis’te Yozgat’ı temsil edecek. Yozgat İl Müftüsü Sezik, “Diyanet işleri başkanlığınca, Ekim ayında kutlanan camiler ve din görevlileri haftası etkinlikleri kapsamında, din görevlilerinin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla ezanı güzel okuma, hafızlık ve hutbe hazırlama gibi bir dizi etkinlikler yapılmaktadır. Bugün ezanı güzel okuma yarışmasının bölge finali sekiz ilin katılımıyla ilimizde yapılmaktadır” dedi.