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-Ezan güzel okunacak

YOZGAT İl Müftülüğü, İmam Hatiplerde ezanı makamına uygun okumasını sağlamak amacıyla, ‘Ezanı güzel okuma kursu’ açtı. Kursa katılan personele, aldıkları bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak ezanı makamlara göre okuma eğitimi de verildi.

-Ezan güzel okunacak

YOZGAT İl Müftülüğü, İmam Hatiplerde ezanı makamına uygun okumasını sağlamak amacıyla, ‘Ezanı güzel okuma kursu’ açtı. Kursa katılan personele, aldıkları bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak ezanı makamlara göre okuma eğitimi de verildi.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-Ezan güzel okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Ezanı güzel okuma’ kurslarına katılımın gönüllülük esasına bağlı olduğu hatırlatıldı. Yozgat’taki imam hatiplerden kursa talebin yoğun olduğu yoğun, tecrübeli İmam Hatipler tarafından makam dersi aldıkları ifade edildi. Çapanoğlu  Büyük Camii İmam Hatibi Murat Tetin, Yozgat Belediyesi Tarihi Hayri İnal Konağı’nda haftanın 4 günü  İmam Hatiplere ezan okuma dersi verdi. Tekin, ‘’Her ezanı vaktinde ve beş ayrı makamda vermek şartıyla ezanları, bundan sonra bu kursu alan arkadaşlar okuyacaklar’’ dedi. Kursların hem yoğun ilgi hem de eğlenceli geçtiğine vurgu yapan Tekin, kursiyerlerin diyaframlarını balon şişerek açtıkları anlattı.

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