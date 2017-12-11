-Ezan güzel okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Ezanı güzel okuma’ kurslarına katılımın gönüllülük esasına bağlı olduğu hatırlatıldı. Yozgat’taki imam hatiplerden kursa talebin yoğun olduğu yoğun, tecrübeli İmam Hatipler tarafından makam dersi aldıkları ifade edildi. Çapanoğlu Büyük Camii İmam Hatibi Murat Tetin, Yozgat Belediyesi Tarihi Hayri İnal Konağı’nda haftanın 4 günü İmam Hatiplere ezan okuma dersi verdi. Tekin, ‘’Her ezanı vaktinde ve beş ayrı makamda vermek şartıyla ezanları, bundan sonra bu kursu alan arkadaşlar okuyacaklar’’ dedi. Kursların hem yoğun ilgi hem de eğlenceli geçtiğine vurgu yapan Tekin, kursiyerlerin diyaframlarını balon şişerek açtıkları anlattı.