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EYT’lilere vekil desteği

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, emeklilikte yaşa takılanların Yozgat'ta gerçekleştirdiği etkinliğe katılarak destek oldu.

EYT’lilere vekil desteği

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, emeklilikte yaşa takılanların Yozgat'ta gerçekleştirdiği etkinliğe katılarak destek oldu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
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EYT’lilere vekil desteği

Keven, ‘’Meclis'te EYT için mücadeleye devam, dışarıda yapılan her türlü etkinliğe de destek vereceğiz. Verdiğimiz kanun tekliflerini araştırma önergelerini reddedenleri tarih unutmayacak!" dedi. 
Keven, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinin AKP ve MHP oyları ile reddedildiğini de hatırlattı. Keven, Yozgat’ta olduğu gibi diğer illerde de emeklilikte yaşa takılanların toplantılar düzenleyerek, mağduriyetlerini giderebilecek çözüm önerileri üzerinde durduklarını da kaydetti. 

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