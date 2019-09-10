EYT'lilere destek!

Milyonlarca insanı ilgilendiren EYT mağduriyetinin giderilmesine yönelik verdikleri kanun teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini ifade eden Keven, “Maalesef Meclis’e sunduğumuz tüm kanun teklifleri AKP ve MHP vekillerinin oylarıyla reddediliyor. Bunu EYT konusunda yaşadık. Staj sigortası mağduriyeti konusunda yaşadık. Öğrenim kredisi borçlarının ertelenmesi konusunda yaşadık. Bu insanlar sorunlarını TBMM'nin çözmesini bekliyor. Tüm partilere sesleniyoruz partizanca bir yaklaşımı artık bırakalım gelin hep birlikte hem EYT mağduriyetini giderelim hem de sosyal güvenlik sisteminde ki sorunları giderelim” dedi.

ÖĞRETMENLERİN

SORUNLARI

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta eğitim tablosuna bakıldığında öğretmen eksiğinin had safhada olduğunu, atanamayan öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırıldığını, ücretli öğretmenlik yoluyla bu açığın kapatılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Keven, “Yozgat'ın eğitim tablosuna baktığımızda sınav başarı oranlarına baktığımızda maalesef iyi bir tablo karşımıza çıkmıyor. Bunun sorumlularından biri de bu liyakatsiz idarecilerdir. Okul idarecileri mülakat olmadan bilimsel yöntemlerle şeffaf bir şekilde atanmalıdır. Yandaş bir sendikanın referanslarıyla değil gerçekten işin ehli olan atanmalıdır. Şuan Yozgat genelinde 105 okul kadrolu bir müdürü olmadan eğitime başlamıştır. İdareci ataması okullar açılmadan önce yapılmalıydı” diye konuştu.