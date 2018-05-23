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Eylül’de tamamlanıyor

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, eğitim alanlarının yenilenmesi projesi kapsamında yapımına başlanılan okul inşaatlarının Eylül ayında tamamlanacağını belirtti.

Eylül’de tamamlanıyor

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, eğitim alanlarının yenilenmesi projesi kapsamında yapımına başlanılan okul inşaatlarının Eylül ayında tamamlanacağını belirtti.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Eylül’de tamamlanıyor

Vali Yurtnaç, Yozgat’ta eğitime ciddi yatırım ve ödenek ayrıldığını hatırlatarak yapımına başlanan dersliklerin kısa sürede tamamlanarak eğitim-öğretime başlayacağını bildirdi. Vali Yurtnaç, bu kapsamda yaklaşık 64 milyonluk yatırım bedeli ile 172 yeni derslik yapıldığını aktardı. Yozgat’ta zaman içerisinde çürüyen, fiziki imkanları yetersiz kalan okulları yenilediklerini söyleyen Vali Yurtnaç, “Bu okullarımız hem mimari estetiğe sahip olacak, hem de fiziki olarak yüksek verimlilik sunacak. Çocuklarımızın bahçeli okullarda eğitim almasını istedik ve projeleri ona göre hazırladık” dedi.
Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta inşa edilen okulların tipik projeler yerine, farklı projelerle inşasının sürdüğünü ifade ederek, “Büyük kısmı Eylül ayında tamamlanacak ve estetik güzelliğini o zaman hep birlikte göreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı’mız bu projelere ciddi destek ve katkı verdi. Onlara da ilimiz adına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Haber: Mustafa TEKER

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