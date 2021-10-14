Eylülde 518 konut satıldı

Yozgat’ta 518 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 0,4 pay aldı. Türkiye genelinde 2021 yılı Eylül ayı itibarıyle toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 7,6 artarak ve bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 147 bin 143 oldu. 2021 yılı Eylül ayında Yozgat'taki ipotekli konut satışları 88 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Eylül ayında Yozgat’ta satılan konutlardan ipotekli olarak satılanların oranı yüzde 17 oldu. İpotekli satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 azalarak 88 oldu. Türkiye genelinde Eylül ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. 2021 Eylül ayında Yozgat'ta diğer satış türleri sonucunda 430 konut el değiştirdi. Yozgat’ta 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam konut satışları içindeki diğer konut satış payı yüzde 83 olurken Türkiye genelinde bu oran yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Eylül ayında Yozgat'ta satılan konutların 220 adedi ilk satış olarak gerçekleşti. 2021 yılı Eylül ayında Yozgat'ta satılan konutların 220 adedi ilk defa satılırken, 298 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ta 2021 yılı Eylül ayında toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42,5 iken, ikinci el satışların payı ise yüzde 57,5 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,9, ikinci el satışların payı ise yüzde 70,1 oldu. Yozgat'ta 2021 yılı Eylül ayında ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre arttı. 2021 yılı Eylül ayında Yozgat’ta ikinci el olarak satılan konutların oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artarak 298 adet oldu. Türkiye genelinde ise ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 103 bin 176 adet oldu. •HABER MERKEZİ•