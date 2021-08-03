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Yozgat
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Eyleme Yozgat’tan katılım

Kamu emekçilerinin başlayacak olan 2022-2023 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecine yönelik eylemleri devam ediyor.

03 Ağustos 2021 Salı 00:59
Eyleme Yozgat’tan katılım

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun TİS taleplerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Burdur’dan başlatıp, Ankara’da sona eren yürüyüşün Yozgat’tan da katılım oldu. Eğitim İş Yozgat İl Temsilcisi Eğitimci Sedat Tuygun diğer sendika üyeleriyle birlikte ‘Açlığa ve Yoksulluğa karşı İnsanca Yaşam’ pankartını açarak, yürüyüş kortejinde kendini gösterdi. Birleşik Kamu-İş üyeleri adına açıklamayı Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık memurları, sözde toplu sözleşme masalarında satan, hak kaybına uğratan, memurun değil AKP’nin çıkarlarını gözeten sözde yetkili Memur Sen’in toplu sözleşme masasında olmasını kabul etmediklerini söyledi.

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Eyleme Yozgat’tan Katılım
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