Eyleme katıldılar

Erciyas, ‘’Büyüyen Türkiye'den sağlık çalışanlarımızın emeğinin ve alın terinin hakkını istiyoruz’’ dedi. Memur-Sen Konfederasyonu üyesi yaklaşık 15 bin kişi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda düzenlenen mitingde hükümetten '6'ncı Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde’ kabul edilebilir bir teklif talebinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşmeden memnuniyet üreten bir sonuç çıkmasını beklediklerini belirterek, ‘Enflasyonun getirdiği alım gücünün ortadan kaldırılması için seyyanen zam, mevcut durumun güçlendirilmesi için oransal zam, gelecekte umudumuzun artması kamu görevlilerinin enflasyona ezdirilmemesi için kasko niyetinde refah payı istiyoruz’’ dedi.