Eyleme destek verdiler

‘AKP’nin 2019 Açlık, Yoksulluk ve İşsizlik Bütçesine Hayır’ pankartı açılan eylemde, açlık sınırının 2 bin 299 lira, yoksulluk sınırının 8 bin 785 lira, enflasyonun yüzde 24, doğalgaz zammının yüzde 24, 2019 yılı memur zammının ise yüzde 4 + yüzde 5 olduğu ileri sürüldü. Sendika Başkanı Sedat Tuygun, bu arada Sorgun ilçesindeki üyelerini de ziyaret etti. Kasaba okulunda Atatürk büstünün boyanmasına destek verdi.