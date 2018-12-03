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Eyleme destek verdiler

EĞİTİM İş Yozgat Temsilciği Başkanı Sedat Tuygun, bazı sendika üyeleriyle birlikte, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve ona bağlı sendikalar tarafından, Ankara'daki Ulus Atatürk Heykeli önünde yaptıkları eyleme destek verdiler.

Eyleme destek verdiler

EĞİTİM İş Yozgat Temsilciği Başkanı Sedat Tuygun, bazı sendika üyeleriyle birlikte, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve ona bağlı sendikalar tarafından, Ankara'daki Ulus Atatürk Heykeli önünde yaptıkları eyleme destek verdiler.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Eyleme destek verdiler

‘AKP’nin 2019 Açlık, Yoksulluk ve İşsizlik Bütçesine Hayır’ pankartı açılan eylemde, açlık sınırının 2 bin 299 lira, yoksulluk sınırının 8 bin 785 lira, enflasyonun yüzde 24, doğalgaz zammının yüzde 24, 2019 yılı memur zammının ise yüzde 4 + yüzde 5 olduğu ileri sürüldü. Sendika Başkanı Sedat Tuygun, bu arada Sorgun ilçesindeki üyelerini de ziyaret etti. Kasaba okulunda Atatürk büstünün boyanmasına destek verdi. 

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