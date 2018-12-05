EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Bölgenin beşeri sermayesini ön plana çıkartacak, merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından yapılacak sosyal yatırımlara altlık niteliği taşıyacak, projenin önemli olduğu kaydedildi. Yozgat ile birlikte Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde illerinden oluşan KOP Bölgesi için ‘Sosyal Eylem Planı’ hazırlanarak, sosyal yapının analizi yapılacak. KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, insanı odağına alan sosyal proje yürütmenin çok farklı bir süreç olduğunu, yatırım projelerinde yapılan işlerin elle tutulur gözle görülür bir karşılığının bulunduğunu ancak insana yapılan yatırımların maddi karşılığının uzun vadede görülebildiğini söyledi. Başkan Yardımcısı Tongur, “Bölgede yapılacak beşerî yatırımların kalkınmada büyük bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu inançtan hareketle KOP Bölgesi’nde bir ‘Sosyal Eylem Planı’ oluşturmayı hedefliyoruz. Bölgenin iller bazında mevcut durumunu ortaya konulacak. Toplumsal ve kültürel yapısını yakından incelenerek, yaşlılık, yoksulluk, göç ve hızlı kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan sosyal sorunlar saptanacaktır. Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara toplumun nasıl tepki verdiği araştırılarak, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik/sosyal hayatta yaşadıkları sorunları ortaya konulacaktır’’ dedi.

Tongur, proje ile bölgenin nüfus yapısı, göç oranı ve göçün nedenleri, eğitim durumu, istihdam edilebilirliği, işgücü potansiyeli, özel politika gerektiren grupların toplum içindeki durumu gibi bölge insanının mevcut sosyal, ekonomik, toplumsal durumu, yaşanan problemlerin tespit edilmesinin sağlanacağının altını çizdi. Tongur, ‘’Bölge’deki madde bağımlılarının ve pazarlamacılarının, suça bulaşmış ya da suça yönelimli kesimin araştırılması yapılarak çıkan sonuç doğrultusunda bölgeye yönelik çalışmalar yapılacak. Kalkınmanın dinamizmini sağlayan çocukların ve gençlerin yaşadıkları toplumsal problemlerin tespitini yapmaya yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu sayede KOP illerinde kırılganlıklara sebep olan toplumsal problemleri görmemiz için geniş bir pencere açılmış olacaktır. Yapılan bu ön araştırma sayesinde bölgede yapılacak olan çalışmalara ve yatırımlara ışık tutularak yerinde ve kalıcı çözümler üretilmesi sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

Üç aşamadan oluşacak olan ‘KOP Bölgesi’nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi’nin İlk aşamasında bölge illerinde mevcut durum analizleri gerçekleştirildi. İkinci aşamayı oluşturan saha çalışmaları ve kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Odak Grup toplantıları yapılacak. Son aşamada ise ortaya çıkan sonuçlar uzmanlar tarafından yorumlanarak KOP Bölgesi’nde müdahale edilmesi gereken öncelikli alanları içeren rapor haline dönüştürülecek. Devam edecek toplantılardan birisi de 12 Aralık 2018 Çarşamba günü Yozgat’ta yapılacak.

