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EYLEM DEVAM EDiYOR

SORGUN ilçesinde hizmet veren Yeni Anadolu Madencilik şirketinde işten çıkarılan 135 işçinin yılbaşında başlattığı eylem devam ediyor.

EYLEM DEVAM EDiYOR

SORGUN ilçesinde hizmet veren Yeni Anadolu Madencilik şirketinde işten çıkarılan 135 işçinin yılbaşında başlattığı eylem devam ediyor.

07 Ocak 2020 Salı 03:49
EYLEM DEVAM EDiYOR

Maden ocağı girişine çadır kuran ve gecede bekleyen işçiler, çadır dışında yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı. Türkiye Maden-İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Kerim Bağıran, 31 Aralık 2019'da sözlü olarak çıkışlarının verildiğini, o günden bu yana eylemde olduklarını söyledi. Şirket yetkililerin işçilere mağdur olmayacaklarını söylese de mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Bağıran, "Bu haklarımız geri verilinceye kadar gerekirse çoluğumuzla çocuğumuzla gerekirse Sorgun halkı ve esnafımızla bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz burada 24 saat bekliyoruz. Herkes elini vicdanına koysun ve verilen sözleri yerine getirsin" dedi. Bağıran, siyasilerden konuya çözüm üretmelerini beklediklerini ifade ederek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey ilçemize geldiğinde, burada istihdamı artırmak için ellerinden geleni yapacağının sözünü vermiş, yıllarca Sorgun ekonomisine katkı sağlayan işletmenin bundan sonra da artarak katkı sağlayacağını ifade etmişti. Bugün işçilerimiz işten çıkartıldı" diye konuştu. Eylemi gece gündüz fark etmeksizin sürdüreceklerini vurgulayan Bağıran, odun ve lastik yakarak ısındıklarını, Sorgun halkının ve esnafının da kendilerine yiyecek, içecek, ısınmada katkı sağladığını sözlerine ekledi. 

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EYLEM DEVAM EDiYOR
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