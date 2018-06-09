EVLiLiK YAŞI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’de hane halkının hareketlerine yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı. Verilere göre, Yozgat'ta kaba boşanma hızı 2001 yılında 1,32 iken 2014 yılında artarak 1,57'ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise 1,14'e geriledi. Türkiye genelinde 2001 yılında 1,62’dan 1,70’e yükselen boşanma hızı geçtiğimiz yıl 1,60’a düştü. Yozgat'ta ortalama evlenme yaşı 2014 yılında erkek 28, kızlar 23, yaşında evlenmeyi tercih ederken, geçtiğimiz yıl erkeklerin evlenme yaşı 29’a kızların ise 24’e çıktı. Diğer illere göre evlenme yaşının Yozgat'ta daha düşük olduğu kaydedildi. Yozgat'ta kaba evlenme hızı 2001 yılında 9,57 iken 2014 yılında 9,2'ye, 2017 yılında ise 8,16 geriledi. Yurt genelinde ise evlenme hızının 2001 yılında 7,99, 2014 yılında 7,8, geçen yıl da 7,09 olduğu ifade edildi.