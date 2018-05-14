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Evlilik fuarı ilgi gördü

YOZGAT’ta bu yıl ilk kez düzenlenen Evlilik Fuarı etkinlikleriyle ilgi odağı oldu.

Evlilik fuarı ilgi gördü

YOZGAT’ta bu yıl ilk kez düzenlenen Evlilik Fuarı etkinlikleriyle ilgi odağı oldu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Evlilik fuarı ilgi gördü

Fuar, ziyaretçilerinin sektördeki gelişmeleri, yeni trendleri yakından görmesine olanak sağladı. Aylarca süren düğün alışverişini 3 günde bitirmek isteyenlere özel imkanlar da sunuldu. Davetiyeden nikah şekerine, gelinlikten damatlığa, dekorasyondan mekana, pastadan fotoğrafa kadar pek çok ihtiyaca cevap veren fuarda çeşitli şovlar, defileler, kına gecesi etkinliği, çeşitli sürprizler, firmaların farklı etkinlikleri ile renklendi. Fuarda, organizasyon şirketleri de yer aldı. Son günlerde süsleme ve dekorasyonda Osmanlı ve Hint kültürünün geleneksel öğeleri ön plana çıktığına dikkat çeken organizasyon şirketleri, aynı zamanda geleneksel ritüeller için de farklı içerikler sunulup, kır düğününden faytonda nikah kıymak isteyenlere kadar tüm taleplere cevap vermeye çalıştıklarını kaydettiler. Ajans 354 sahibi Mehmet Arslan, belirli illerde yapılabilen Evlilik Hazırlıkları Festivalinin Yozgat’ta organize etmekten mutlu olduklarını söyledi. Mehmet Arslan, Yozgat’ta ilk kez böyle bir organizasyon yapmalarına karşın, ilgi görmesinden mutlu olduklarını kaydetti. Arslan, ‘’50 firma fuarda stant açtı. Gelinlik, fotoğrafçılık, damatlık, organizasyon firmaları, Limuzin, yöresel ürünler, yemek firmaları, kuaför, modacılar, eşarpçılar, takı tasarımcılar, kafe işletmeleri, davetiye, matbaacılar stant açtı. 4 gün süreyle dolu dolu etkinlikler yapıldı. Önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir fuar organizasyonu yapacağız. Bu bir anlamda tanıtım şeklinde oldu’’ dedi.

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