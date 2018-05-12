Evlilik fuarı açıldı

Fuarın açılışını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu ve protokol mensupları gerçekleştirdi.

Kapalı fuar alanında Ajans354 organizatörlüğünde açılan fuarda evlenecek çiftlerin ihtiyaç duyduğu gelinlik, damatlık, abiye, takı, düğün malzemeleri gibi ürünler sergilendi.

Fuarı gezen Vali Kemal Yurtnaç, gelin arabası olarak hizmet veren limuzin türü bir aracı da inceledi.

Vali Kemal Yurtnaç, evlenecek çiftlere hitap eden fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

Fuarın 13 Mayıs tarihine kadar açık kalacağı bildirildi.

