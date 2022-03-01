Evliliğe ilk adım

Tarihi Askerlik Şubesi’nde, Yozgat İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü İl Vaizi Saliha Gülnur Uzuner, evlilik konusu üzerinde durarak peygamberlerin evlilik hayatlarından örnekler verdi. İnsanın bir yuva kurduğunda hem ruhen hem de bedenen en temiz sığınağa sığınmış olduğunu dile getiren Uzuner, ‘’Böylelikle temiz bir nesil oluşuyor. İffet ve insan onuru korunmuş oluyor. Ancak evlilikle yuvalar bereketleniyor, Rahman’ın rahmetine mazhar olunuyor’’ diye konuştu. Uzuner, Allah’ın yeryüzünü imar etmesi için yarattığı ilk insanı eşiyle birlikte yarattığını söyleyerek, ‘’Birbirinde fiziki, ruhsal farklılıklar olan iki canı, can yoldaşı kılmıştır. Aynı özden aynı candan yaratılan kadın ve erkek ikisi birbirinde tamamen varlığını kaybetmeyen aslında varlıklarını koruyan birbirleriyle yakın ilişki içinde olan iki gönül olmak demektir. Allah evlilik yoluyla eşler arasında sevgi, saygı, merhamet, kaynaşma yakınlaşma duyguları hasıl eder. Evlilik insan ruhuna sükûnet aşılayan bir nimettir aslında. Eş olmak demek gönül yolculuğunda gönül birliği içerisinde kol kola yürüyebilmek demektir. Çünkü evlilik temelleri bu dünya da atılsa bile ahirete uzanan uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Bu sebeple eşler birbirlerini seçerken birçok kriterleri dikkate almalıdır’’ diye konuştu. Dinimizin evliliğe neden önem verdiğini anlatan Uzuner, Peygamber Efendimizin, ‘Kim evlenirse imanının yarısını tamamlamış olur’ , ‘ Nikah benim sünnetimdir. Evleniniz’ , ‘ Üç şeyi geciktirmeyin, vakti geldiğinde namazı, hazır olduğunda cenazeyi, dengini bulduğunuz da bekarı evlendirmeyi’ hadislerini örnek verdi. Evlilikte eş seçiminin önemi üzerinde de duran Uzuner, Peygamber Efendimizin ‘Birlikte olacağınız eşler konusunda seçici davranın, denginizle evlenin. Kızlarınızı da emsalleri ile evlendirin’ diye öğüt verdiğini söyledi. Uzuner, evlilik hazırlık sürecinde ailelerin birbirlerini yormadan, gösterişe ve israfa kaçmadan evliliği kolaylaştırmak için çabalamaları gerektiğini vurguladı. •Sümeyye İlhan•