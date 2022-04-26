Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘Evli evine, köylü köyüne’

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, sığınmacılar ile ilgili olarak Türkiye’nin sırtındaki kamburdan biran önce kurtulması gerektiğini söyled

26 Nisan 2022 Salı 00:07
‘Evli evine, köylü köyüne’

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, misafirliğin bir yere kadar olduğunu, Suriye devleti ile zaman geçirmeden bir planlama çalışması yapılıp, Türkiye’nin sırtındaki kamburdan kurtulması gerektiğini belirtti. Suriye’de iç savaşın bittiğini, artık ‘Evli evine, köylü köyüne’ demenin vaktinin geldiğine dikkat çeken Uçar, ‘‘Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek’ şeklindeki bir beklenti ortaya koymak siyaset jargonunda ‘topu taca atmak’ demektir. Özellikle Hatay, Kilis ve Gaziantep bölgesinde sosyal dokunun dejenerasyonuna sebep olan ve demografik yapıyı tehdit eden boyutlara ulaşmış bir sığınmacı sorunu bulunuyor. Hatay Belediye Başkanı feryat ediyor. Başkan, ‘Suriyelilere vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı verilmesi büyük hata oldu. Böyle giderse biz azınlığa düşeceğiz. 12 yıl sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Suriyeli olacak. Toprak almaları yasak ama Türk ortakları üzerinden ara senediyle sürekli toprak alıyorlar. Uyarıyorum, Hatay elden gidiyor’ diyor. Kendi partisi dahil hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Acil eylem planı geliştirilmelidir. Misafirlik bir yere kadardır. Suriye devleti ile zaman geçirmeden bir planlama çalışması yapılmalı, Türkiye sırtındaki kamburdan ivedilikle kurtulmalıdır. Nihai hedefi Türkiye topraklarının bir bölümünü de içerisine alan sözde devlet yapılanması olan bu emperyalist proje, kadim Türk devletinin sarsılmaz iradesi karşısında akamete uğratılacaktır’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Evli EvineKöylü KöyüneDSPNevzat UçarSuriyeliHatayKilisGaziantepYozgatIlerigazetesiHaber26NişanSalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Sorgun’da buluştu
MHP Sorgun’da buluştu
1 Mayıs’ı kutladı
1 Mayıs’ı kutladı
Boğazlıyan’da iftar buluşması
Boğazlıyan’da iftar buluşması
Tarihi eser ele geçirildi
Tarihi eser ele geçirildi
Ray hırsızlarına suçüstü
Ray hırsızlarına suçüstü
Köy halkına eğitim
Köy halkına eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim