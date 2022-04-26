DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, misafirliğin bir yere kadar olduğunu, Suriye devleti ile zaman geçirmeden bir planlama çalışması yapılıp, Türkiye’nin sırtındaki kamburdan kurtulması gerektiğini belirtti. Suriye’de iç savaşın bittiğini, artık ‘Evli evine, köylü köyüne’ demenin vaktinin geldiğine dikkat çeken Uçar, ‘‘Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek’ şeklindeki bir beklenti ortaya koymak siyaset jargonunda ‘topu taca atmak’ demektir. Özellikle Hatay, Kilis ve Gaziantep bölgesinde sosyal dokunun dejenerasyonuna sebep olan ve demografik yapıyı tehdit eden boyutlara ulaşmış bir sığınmacı sorunu bulunuyor. Hatay Belediye Başkanı feryat ediyor. Başkan, ‘Suriyelilere vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı verilmesi büyük hata oldu. Böyle giderse biz azınlığa düşeceğiz. 12 yıl sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Suriyeli olacak. Toprak almaları yasak ama Türk ortakları üzerinden ara senediyle sürekli toprak alıyorlar. Uyarıyorum, Hatay elden gidiyor’ diyor. Kendi partisi dahil hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Acil eylem planı geliştirilmelidir. Misafirlik bir yere kadardır. Suriye devleti ile zaman geçirmeden bir planlama çalışması yapılmalı, Türkiye sırtındaki kamburdan ivedilikle kurtulmalıdır. Nihai hedefi Türkiye topraklarının bir bölümünü de içerisine alan sözde devlet yapılanması olan bu emperyalist proje, kadim Türk devletinin sarsılmaz iradesi karşısında akamete uğratılacaktır’’ dedi.