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Evlerine uğurlandı

Yozgat'ta karantinada altında tutulan 205 kişi bayram öncesinde evlerine gönderildi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:16
Evlerine uğurlandı

YOZGAT’ta, yurt dışından getirilerek yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında karantinaya alınan 248 kişiden 205'i evlerine bayram öncesinde uğurlandı. Kente 10 Mayıs'ta Kuveyt'ten getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 248 kişinden 43'ü, yapılan testlerde Kovid-19 şüphesiyle Yozgat Şehir Hastanesinde gözlem altına alındı. 205'i İl AFAD Müdürlüğü tarafından 20 otobüsle 35 şehre gönderildi.  Evine gidecek vatandaşlardan Erdal Bostancı, yalnızlıktan biraz sıkıldıklarını ancak sürenin iyi geçtiğini söyledi. Kayseri'ye gideceğini belirten Bostancı, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

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Evlerine Uğurlandı
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