Evlenme Yaşı Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılında yayınladığı, 2014 yılının verilerinin yer aldığı rakamlar boşanma konusunda Yozgat’ın da içerisinde bulunduğu acı durumu ortaya koydu.

2014 yılında evlenen her 10 çiftten 4’ünün boşandığı, önceki yıllara göre 3,4’lük bir artışın yaşandığına dikkat çekildi.

Yozgat'ta 2011 yılında kaba boşanma hızı 1,32 iken, 2014 yılında 1,52 çıktı. 2017 yılında ise 1,14'e geriledi. Yozgat’ın ekonomik açıdan beklenilen seviyeye bir türlü gelememiş olmasının, aile kurumunu da olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi. Bu arada, Yozgat'ta evlenme yaşı ise yükseldi. Damatlarda ortalama evlenme yaşı 29, bayanlarda 24,7 olduğu kaydedildi. Yozgat’ta 2014 yılında damatların yaş ortalamasının 28,1, kadınların yaşının ise 23,7 olduğuna dikkat çekildi. Geçtiğimiz yıl evlenen çiftlerin yaş ortalamalarının bir yaş büyüdüğü bildirildi.