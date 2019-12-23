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Evlenecek gençlere destek

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Fatih Okumuş, dar gelirli ailelerin maddi sıkıntılarını gidermek ve evlenecek gençlerin çeyizine katkı sağlamak amacıyla ‘Çeyizimi Alıyorum Yuvamı Kuruyorum’ projesini devreye soktu.

Evlenecek gençlere destek

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Fatih Okumuş, dar gelirli ailelerin maddi sıkıntılarını gidermek ve evlenecek gençlerin çeyizine katkı sağlamak amacıyla ‘Çeyizimi Alıyorum Yuvamı Kuruyorum’ projesini devreye soktu.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Evlenecek gençlere destek

Okumuş, Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütülecek projeden, vakıftan yardım alan vatandaşların yararlanacağını söyledi. Okumuş, vakıftan yardım alan ev kadınlarına yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce her türlü gideri vakıf tarafından karşılanacak çeyizlik eşya hazırlama kursu açılacağını belirterek, "Kadın kursiyerlerin hazırlayacağı içeriği belirli olan çeyiz bohçaları vakfımızca satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlenecek çocuklarına hediye edilecek" dedi.  Proje kapsamında kadınların sosyal hayata adapte olmalarını, el becerilerini artırmalarını, hazırlayacakları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarını hedeflediklerini anlatan Kaymakam Okumuş, "Projenin hayata geçirilmesiyle maddi sıkıntı içerisindeki olan ailelere sosyal devlet olgusunu hissettirerek, huzur ve refah içerisinde yaşamalarına destek olmayı da amaçladık. Projenin bir diğer hedefi ise vakfımızdan yardım alan ailelerimizin evlenerek yuva kurmak isteyen çocuklarına çeyiz desteği sağlayıp, onların üzerindeki maddi yükü azaltmak. Bu projede, emek harcayıp üreten kadınlarımız da düğün yapacak ailelerimiz de kazanacak" diye konuştu.

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Evlenecek Gençlere Destek
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