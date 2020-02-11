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Evde Sağlık Hizmeti

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Evde Sağlık Hizmeti

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

11 Şubat 2020 Salı 03:20
Evde Sağlık Hizmeti

Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlık etti. Yılda iki kez düzenlenen ‘Evde Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu’ toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzman Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından hazırlanan sunumda, 2019 yılı 12 aylık ve 2020 Ocak ayı Yozgat İl geneli verilerini paylaştı. Toplantıya,  Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Abdullah Cesur, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan katıldı.  Yozgat Belediyesinden Sosyolog Songül Çiftçi, Yozgat İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Salih Koçak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Fizyoterapist Hüseyin Pınarcı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Yunus Demir, Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Mustafa Çetin de toplantıda hazır bulundu. Toplantıda, evde sağlık hizmetiyle ilgili genel değerlendirmeler yapılıp, bundan sonraki süreçte uygulanması düşünülen çalışmalarla ilgili kararlar alındı. 

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Evde Sağlık Hizmeti
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