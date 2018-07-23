Toplantıda evde sağlık hizmetleri Yozgat il koordinatörü Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından yapılan sunum ile evde sağlık hizmetlerinin işleyişi, mevcut durumu, görev yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Yozgat il genelinde evde sağlık uygulamalarının verimliğinin artırılmasını planladıklarını belirten Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ‘’Evde sağlık hizmetleri, bakıma muhtaç kendi ihtiyacını karşılamayan hastalarımıza vermiş olduğumuz hizmettir. Evde sağlık hizmetlerini kurumlarla ortaklaşa yürütmekteyiz. Belediyemiz evde sağlık hizmeti alan hastalarımızın ev temizliği gibi faaliyetleri ile sağlığın etkilenmemesi gibi bir çalışma yaparken, AFAD olası bir doğal afet durumunda evde sağlık hastalarımızın öncelik belirleyerek güvenli yere ulaştırılmasını planlamaktadır. Yozgat’ımızda özverili olarak çalışan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.