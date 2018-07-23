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Evde Sağlık Hizmeti

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında, Yozgat Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi, AFAD, Halk Sağlığı Başkanlığı, Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğü temsilcilerin katıldığı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Evde Sağlık Hizmeti

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında, Yozgat Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi, AFAD, Halk Sağlığı Başkanlığı, Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğü temsilcilerin katıldığı Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Evde Sağlık Hizmeti

Toplantıda evde sağlık hizmetleri Yozgat il koordinatörü Uz. Dr. Hilal Tunçer Yılmaz tarafından yapılan sunum ile evde sağlık hizmetlerinin işleyişi, mevcut durumu, görev yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Yozgat il genelinde evde sağlık uygulamalarının verimliğinin artırılmasını planladıklarını belirten Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ‘’Evde sağlık hizmetleri, bakıma muhtaç kendi ihtiyacını karşılamayan hastalarımıza vermiş olduğumuz hizmettir. Evde sağlık hizmetlerini kurumlarla ortaklaşa yürütmekteyiz. Belediyemiz evde sağlık hizmeti alan hastalarımızın ev temizliği gibi faaliyetleri ile sağlığın etkilenmemesi gibi bir çalışma yaparken, AFAD olası bir doğal afet durumunda evde sağlık hastalarımızın öncelik belirleyerek güvenli yere ulaştırılmasını planlamaktadır. Yozgat’ımızda özverili olarak çalışan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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