Evde kutlama

KORONA virüsü ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirler kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da evlerinde kalmak durumunda kalan öğrenciler, bayram coşkusunu evlerinde yaşadı. Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu idaresi tarafından, evlerde bulunan öğrencilerle temasa geçilerek, evlerini okulu süsler gibi süsleyip, bayraklarla donatmalarını istedi. Korona virüs salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının, bu yıl okulda olamayacakları için evlerinde kutlayan öğrenciler, evlerinin pencerelerini, sınıf pencereleri gibi süsledi. Odalarını ve balkonlarını Türk bayraklarıyla donattı.