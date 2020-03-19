EVDE KALIN!

Yerköy Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınına karşı kamu kurumları, okul, cami, park ve bahçelerde dezenfekte çalışması başlattı. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, korona virüsün Türkiye'de görülmesiyle dezenfekte çalışması başlattıklarını söyledi. İlçe genelinde kamu kurumlarında dezenfekte çalışması yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle ilçemizde önlemlerimizi aldık. İlçemizde ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları, sokaklarımızda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumları, koronavirüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetimler olarak hemşehrilerimizin sağlığının korunması noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.

AYDINCIK ilçesinde umuma açık yerler virüse karşı ilaçlama yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Koçak, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıkların, gerekli dezenfekte çalışmalarını yaparken, vatandaşlarında yapılan uyarılara uymalarını istedi.

AKDAĞMADENİ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ilaçlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde bulunduğu Devlet Hastanesi, Bankalar, Çedaş İşletme Şefliği, Orman İşletme Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Belediye otobüslerinin dezenfeksiyon işlemleri tamamlanmış olup, ilaçlama çalışmalarımız belirli aralıklarla devam edecektir’’ dedi.

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Açıkel, ‘’En önemli tedbir özellikle yurt dışından gelen hemşehrilerimizin Sağlık Bakanlığımızca belirlenen 14 gün kuralına uymalarıdır. Diğer hemşehrilerimiz de açıklanan 14 ayrı kurala titizlikle uymalıdır. Çok acil işler dışında evimizde kalalım. Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir’’ ifadelerini kullandı.