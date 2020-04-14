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Evde kaldılar, masal kitabı yazdılar

BOĞAZLIYAN ilçesinde ‘Evde Kal, Masal Yaz’ çağrısı karşılık buldu, öğrenciler yazdıkları masalları paylaştı.

14 Nisan 2020 Salı 00:03
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Evde kaldılar, masal kitabı yazdılar

Tüm dünyayı etkileyen korana virüs tehlikesi yaşadığımız şu günlerde öğrenciler yüz güldürüp, büyüklerini gururlandırıyor. Boğazlıyan Fatih İlkokulunda okuyan öğrenciler masal kitabı yazarak bir ilki başardı. Sınıf öğretmeni Sevim Bakır, masal yazmanın önemini öğrencileriyle paylaştı. ‘Tatil Değil Uzaktan Eğitim’ programı kapsamında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri doğrultusunda öğretmeninden edindiği bilgilerle, Fatih İlkokulu 1/B sınıfı öğrencisi Taha Yusuf Özdoğan bir masal kaleme aldı. Öğretmen Sevim Bakır, ‘’Öğrencim, okuma yazmayı öğrenmişti, doğayı, hayvanları seviyordu. Aynı zamanda bir kitap kurduydu. Tohumunu Kaybeden Uğurböceği koydu masalının adını. Çocuk kalbinden diline dökülenleri kalemiyle yazdı, resimlemeyi de unutmadı. Bu onun ilk masal kitabıydı. Tohumunu kaybeden uğurböceğinin başına neler gelmiş? Merak ediyorsanız haydi evde kalın Taha Yusuf'un masalını okumaya başlayın. Okuyalım, düşünelim, yazalım. Geleceğe güvenle ilerleyelim" dedi.

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