EVDE KAL UYARISI

Başkan Açıkel, İlçede bütün evlere ücretsiz maske dağıtımına başladıklarını, vatandaşların zorunlu haller dışında evde kalmalarını istedi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ''Yaşanan bu sıkıntılı süreçte belediyemiz her daim yanınızda yer alacaktır. Kişisel temizliğimizde daha özenli davranmalıyız. Sarıkaya Belediyesi virüs riski ortadan kalkana kadar korona virüs mücadelesi kapsamında her ay 10 ton şebeke suyunu tüm abonelerimize ücretsiz vermeye devam edecektir. Zorunlu hallerin dışında, dışarı çıkmamamız hem sizlerin hem de sevdiklerimizin sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Unutmalıyız ki hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Yarınlarımız için bugün evde kal'' dedi.