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Evde bakım için 8 milyon lira

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Evde Bakım Hizmetinden yararlanan 3 bin 583 kişiye bu ay içerisinde 8 milyon 391 bin 809 lira para yatırılarak engellilere destek verildi.

22 Şubat 2022 Salı 00:37
Evde bakım için 8 milyon lira

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 8 milyon 391 bin 809 lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. İl Müdürü Abdullah Neşeli, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini söyledi. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizen Neşeli, ‘’Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 3 bin 583 vatandaşa ‘Evde Bakım Yardımı’ veriyoruz’’ dedi.
İl Müdürü Neşeli, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının bin 798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarıldığını hatırlatarak, ‘’Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 8 milyon 391 bin 809 lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim’’ diye konuştu.

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