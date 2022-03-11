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Evciler de yapılan yatırımları anlattı

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Evciler köyünde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

11 Mart 2022 Cuma 00:47
Evciler de yapılan yatırımları anlattı

2015 yılında Evciler köyüne şu anki değeri 250 bin lira olan 150 tonluk içme su deposunun sıfır yapıldığını dile getiren Nazlı, bin 60 metre içme suyu ishale hattı, elektrik hattı ve motopomp yapımı için bu günkü değerde 170 bin lira kaynak aktarılarak yapıldığını söyledi. Şu anki piyasa değeri 70 bin lira olan 30 metre küplük terfi deposu da aynı yıl yapılıp, Evciler köyünde akmayan içme suyunun akıtıldığını hatırlatan Nazlı, ‘’Şebekeye su verilince hasarlı olan köy içi şebeke tamirleri de yapılmış olup, parça parça ciddi derecede para harcanmıştır. Tamamen bozulmuş olan Külekçi Evciler arasındaki 10 kilometrelik asfalt kaplama yol,  2016 yılında 2 kilometresi, 2017 yılında ise 8 kilometresi mekanik altyapılı asfalt kaplama ile kaplanmıştır. Özel İdare kaynaklarına göre bu yolun şu anki maliyeti 4.5 milyonun üzerindedir. Yine 2017 yılında Evciler köyüne bu günkü rakamlara göre 170 bin lira değerinde bin kişilik foseptik çukuru yapılmış, depo çevresi tel örgü yapımı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında Külekçi - Evciler arasındaki 10 kilometrelik yolun ikinci kat asfaltı yapılmış olup yolun bu günkü maliyet değeri 1 milyon liradır. Köy içi kumlama çalışmaları sürekli yapılmaktadır. Evciler, Gülderesi, Çukurören ve Karaazap olarak 4 köye bölünen Evciler’de diğer köylerin de ihtiyacı karşılanmakta olup, 2019 yılında Çukurören’e 150 bin lira değerinde 75 tonluk su deposu yapılmıştır. 2019 yılı dalgıç pompa alımı, klorlama cihaz alımı, hiç asfalt görmemiş Gülderesi, Karaazap arasın şu anki değeri 600 bin lira olan 1.5 kilometre mekanik altyapılı asfalt yapılmıştır. 2022 yatırım programında aynı yolun ikinci katı yapılacak olup, 120 bin lira kaynak aktarılmıştır. Kendi cazibesi ile akabilecek su bulamadığımız ve su sıkıntısı çektiğimiz Gülderesi köyümüze 2022 yatırım programında 50 bin lira kaynak aktardık. Derin kuyu ile çözüme kavuşmayı umuyoruz’’ dedi. 

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